На Московской площади мужчина на электросамокате сбил женщину

Как уточнили свидетели происшествия, мужчина не скрылся, а всё время был с пострадавшей до приезда скорой.

Поздно вечером 17 мая мужчина на электросамокате сбил женщину-пешехода. Об этом в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте" рассказали очевидцы.

Как уточнили свидетели происшествия, мужчина не скрылся, а всё время был с пострадавшей до приезда скорой.

До приезда медиков женщина лежала на асфальте, в машину скорой помощи смогла зайти сама. Информация о состоянии пострадавшей уточняется.

На прошлой неделе мужчина на самокате сбил 11-летнего ребенка в Петроградском районе Петербурга.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Павел Кудряшов)