На Морской набережной мужчина упал с крыши 14-этажного дома

Тело погибшего лежало в трех метрах от здания.

Вечером 13 мая полиции Петербурга сообщили о падении человека с высоты. Об этом рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины, которому на вид 18-20 лет, обнаружили в трех метрах от 14-этажного жилого дома на Морской набережной. У погибшего европейский тип лица, каштановые кудрявые волосы, рост около170 см. Он был одет в черную зимнюю куртку с капюшоном в меховой окантовке, клетчатую рубашку, темные брюки и черные кроссовки.

Во время обхода жилого здания стражи порядка обнаружили, что в одной из парадных выход на крышу открыт. Рядом с выходом нашли магнитные ключи.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что из Невы выловили труп мужчины в резиновых перчатках.

Фото: Piter.TV