Из Невы выловили труп мужчины в резиновых перчатках

Тело "плавало" у берега, напротив бывшего противотуберкулезного диспансера.

В среду, 13 мая, в полицию Калининского района Петербурга позвонил мужчина и заявил об обнаружении трупа в Неве. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Тело умершего "плавало" у берега, напротив бывшего противотуберкулезного диспансера. На вид мужчине было 40 лет, рост 170 см. На нем была черная рубашка, черные джинсы с ремнем, резиновые перчатки и черные ботинки с носками. Обстоятельства смерти выясняются.

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