На Международном строительном чемпионате в Петербурге стартовала программа соревнований

Мероприятие собрало широкий круг профессионалов, от специалистов по информационному моделированию до отделочников.

На III Международном строительном чемпионате в Северной столице начался этап соревнований, в рамках которых более 1500 строителей продемонстрируют своё мастерство в 25 номинациях. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Мероприятие собрало широкий круг профессионалов, от специалистов по информационному моделированию до отделочников. В команду Северной столицы вошли более 100 человек.

Первыми участниками соревнований стали монтажники стальных и железобетонных конструкций: семи участникам необходимо выполнить практическое задание с соблюдением установленных сроков, требований качества и безопасности. Они будут трудиться на протяжении 9 часов с обеденным перерывом, то есть, как в обычную рабочую смену. На протяжении этого времени за каждым действием участников пристально следят члены жюри.

Во второй соревновательный день строители снова приступят к своим проектам. Победители будут объявлены в пятницу, 20 октября.

Видео: портал "Строительный Петербург"