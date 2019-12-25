На "Маяковской" ногу пожилой женщины зажевал эскалатор

После падения пассажирки эскалатор был остановлен.

Днем 23 июля на станции метро "Маяковская" в Петербурге произошло ЧП. Как рассказали очевидцы, ногу одной из пассажирок зажевал эскалатор. В результате женщина упала и начала кричать.

"Были крики, и нога была между ступеней", - рассказал очевидец "Невский Новостям".

Этот инцидент прокомментировали представители петербургской подземки. Выяснилось, что на переходе упала 60-летняя женщина. В результате эскалатор остановили, позже его вновь запустили. С пенсионеркой все в порядке, она осталась жива и невредима.

"Самое главное все живы. Эскалатор работает", - пояснили в пресс-службе метро.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Иван Петроградский