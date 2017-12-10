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На Маршала Жукова водитель босиком сбежал из горящего авто

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Петербуржец бросил горящее авто и босиком умчался на такси

 В ночь на 10 декабря в Петербурге на улице Маршала Жукова произошло ДТП, после которого машина загорелась, а водитель скрылся без обуви в неизвестном направлении, сообщает "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Очевидцы рассказали, что автомобиль мчался на большой скорости и, в какой-то момент, его занесло. Он вылетел на газон и врезался в столб. После удара машина загорелась. Проезжие бросились на помощь. Им удалось вовремя достать водителя, но тот, в свою очередь, после этого убежал. Некоторые говорят, что он уехал на такси. Отмечается, что мужчина скрылся босым.

Машину пожарные тушили уже в отсутствии хозяина. По предварительной версии водитель уснул или не справился с управлением. О его состоянии, в момент нахождения за рулем, не сообщается. В результате аварии никто не пострадал. 

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: дорожные новости спб , дтп , новости спб , происшествия , сгорела машина , юго-запад
Категории: Происшествия ДТП Новости СПб

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