На Маршала Тухачевского во время ремонта трубы провалился асфальт

Обошлось без пострадавших.

Местные жители сообщили в соцсетях о проваливавшемся асфальте у 39 дома по улице Маршала Тухачевского. В яму едва не ушел минивэн. Припаркованную рядом легковушку пытается спасти эвакуатор.

Все дело в том, что бригада "Теплосети Санкт-Петербурга" ремонтировала в том месте трубу с горячей водой. В какой-то момент во время работ асфальт разошелся. Остальные автомобили успели переставить.

Работы планируют завершить в 17:00.

В начале сентября дожди размыли асфальт у выхода из станции метро "Проспект Славы".

Фото: ВК/ ДТП и ЧП