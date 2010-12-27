На Маршала Блюхера петербуржец с американкой въехали на иномарке в припаркованную фуру

И водитель, и пассажир получили серьезные повреждения.

В Калининском районе легковой автомобиль столкнулся с фурой. Об этом сообщает "Конкретно.ру". Инцидент произошел на проспекте Маршала Блюхера. За рулем иномарки "Хендай Солярис" находился 25-летний петербуржец. Его пассажиркой была гражданка США. Молодой человек не справился с управлением около половины восьмого вечера 22 апреля. В результате пострадали и американка, и россиянин.

Сотрудники полиции установили, что машина на полном ходу столкнулась с припаркованным большегрузом "СКАНИЯ" с прицепом. Об аварии в правоохранительные органы сообщили очевидцы. Местные жители рассказали, что ДТП произошло вблизи 33 дома. Известно, что автомобиль направлялся от Замшиной улицы по направлению к Кондратьевскому проспекту.

Виновник аварии госпитализирован в клинику военно-полевой хирургии ВМА. У него диагностирован перелом черепа, открытая черепно-мозговая травма. Сейчас он находится в коме в крайне тяжелом состоянии. Пассажирка направлена в третью городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга. Ее состоянии оценивается как средней тяжести.

