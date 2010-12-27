На Марата ночью горел Жилкомсервис

Помещение служит бухгалтерией для отделения коммунальной службы.

Спасатели в ночь на 12 февраля тушили здание по улице Марата в Центральном районе Петербурга. Горело административное помещение на площади в 30 квадратных метров. На данный момент сведений о пострадавших нет. Причины воспламенения устанавливаются.

На месте ликвидации огня работали 17 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Потушить пожар удалось к половине первого ночи. Повреждено здание под номером 14, которое располагается напротив отеля "Гельвеция". Местные жители отметили, что там находится офис Жилкомсервиса.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб