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На Марата ночью горел Жилкомсервис
12 февраля, 7:13
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lesjasap

На Марата ночью горел Жилкомсервис

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Помещение служит бухгалтерией для отделения коммунальной службы.

Спасатели в ночь на 12 февраля тушили здание по улице Марата в Центральном районе Петербурга. Горело административное помещение на площади в 30 квадратных метров. На данный момент сведений о пострадавших нет. Причины воспламенения устанавливаются.

На месте ликвидации огня работали 17 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Потушить пожар удалось к половине первого ночи. Повреждено здание под номером 14, которое располагается напротив отеля "Гельвеция". Местные жители отметили, что там находится офис Жилкомсервиса.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Теги: гу мчс, жилкомсервис, улица марата
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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