Рядом с Манежной площадью вывесили баннер неясного содержания

На плакате написано: "У вас праздник, у нас — кошмар".

На доме 12А по Итальянской улице неизвестные вывесили баннер странного содержания. Об этом рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Горожане предполагают, что таким образом жители близлежащих домов жалуются на рождественскую ярмарку у Манежной площади.

В комментариях под опубликованным фото баннера петербуржцы разделились на два "лагеря". Одни сочувствуют жителям, терпящим шум ярмарки. Другие не понимают жалоб и предлагают недовольным съехать из центра или обменяться квартирами.

Ранее мы рассказали, что Боярский снова неправильно припарковался на Невском проспекте.

Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" / VK