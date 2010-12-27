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Рядом с Манежной площадью вывесили баннер неясного содержания
Сегодня, 20:30
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arteliseev

Рядом с Манежной площадью вывесили баннер неясного содержания

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На плакате написано: "У вас праздник, у нас — кошмар". 

На доме 12А по Итальянской улице неизвестные вывесили баннер странного содержания. Об этом рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Горожане предполагают, что таким образом жители близлежащих домов жалуются на рождественскую ярмарку у Манежной площади.

В комментариях под опубликованным фото баннера петербуржцы разделились на два "лагеря". Одни сочувствуют жителям, терпящим шум ярмарки. Другие не понимают жалоб и предлагают недовольным съехать из центра или обменяться квартирами.

Ранее мы рассказали, что Боярский снова неправильно припарковался на Невском проспекте.

Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" / VK

Теги: баннер, итальянская улица, манежная площадь, ярмарка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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