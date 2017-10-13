На Малой Посадской в подвале дома нашли пять мёртвых собак

В Петроградском районе в жилом доме обнаружили трупы собак.

Рабочие от ЖКС днём 7 февраля из подвала жилого дома на Малой Посадской, 14 извлекли 5 мёртвых собак.

Очевидцы сообщают, что запах от мёртвых животных мучал жителей дома в течение 2-х недель. Также жителям показалось странно то, что рабочие не стали использовать дверь, чтобы пройти в подвал, а разобрали цоколь.

"Спасение" собак произошло около 11 утра. Двое мужчин в форме рабочих начали разбирать цоколь, к полудню в открытое из-за тошнотворного запаха окно жители услышали выкрики "Волки!" На деле, как объяснил один из очевидцев, рабочие вытащили из подвала пять огромных мертвых собак. Их погрузили в кузов "Газели" и увезли.

Жители дома неоднократно обращались к представителям обслуживающей дом организации. Однако сотрудники "ЖКС №1 Петроградского района", отказывали в разборе вопроса из-за большого объема выпавшего снега. "Мы с соседями куда только не звонили, но результатов не было вообще никаких. Что за рабочие в итоге пришли, не знаю. Почему они расковыряли цоколь, а не через дверь зашли, тоже непонятно", – рассказывает читатель "Фонтанки" Александр. Он также отметил, что, судя по всему, животных замуровали в подвале, когда те уже были мертвы, потому что никакого воя никто из соседей не слышал.

Фото: "Фонтанка"