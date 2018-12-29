На Малой Карпатской пожар от "Опеля" перекинулся на "Ауди"

Две легковушки пострадали из-за огня в Петербурге.

Во Фрунзенском районе Петербурга вечером 22 января сгорел частный легковой автомобиль. Огонь также успел перекинуться на соседнее транспортное средство. Об инциденте сообщили местные жители, которые заметили пламя во дворе 21 дома по Малой Карпатской улице.

На месте ликвидации пожара работала одна бригада ГУ МЧС в количестве пяти человек личного состава и одной единицы спецтехники. По данным экстренной службы, огонь возник на территории парковки. В результате у иномарки "Опель" выгорел моторный отсек. Частично поврежден корпус второй машины - "Ауди". Сведений о пострадавших или жертвах нет.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб