Горожане сообщают о взрыве "Ауди" в Мурино

По словам жителей Мурино, автомобиль с номерами Новгородской области задымился.

В Мурино взорвался автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Подслушано в Мурино || Девяткино".

Инцидент произошел на Воронцовском бульваре. По словам свидетелей случившегося, около машины "Ауди" дважды произошел хлопок. Иномарка задымилась.

По словам жителей Мурино, автомобиль с номерами Новгородской области задымился. Спасатели потушили пламя.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в поселке имени Свердлова в водоеме утонул автомобиль.

Фото: Piter.tv