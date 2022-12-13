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Горожане сообщают о взрыве "Ауди" в Мурино
Сегодня, 16:55
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Горожане сообщают о взрыве "Ауди" в Мурино

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По словам жителей Мурино, автомобиль с номерами Новгородской области задымился.

В Мурино взорвался автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Подслушано в Мурино || Девяткино". 

Инцидент произошел на Воронцовском бульваре. По словам свидетелей случившегося, около машины "Ауди" дважды произошел хлопок. Иномарка задымилась. 

По словам жителей Мурино, автомобиль с номерами Новгородской области задымился. Спасатели потушили пламя. 

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в поселке имени Свердлова в водоеме утонул автомобиль.

Фото: Piter.tv

Теги: ауди, воронцовский бульвар, мурино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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