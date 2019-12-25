На МКС нашлись микробы, ранее неизвестные ученым и науке

Штаммы были обнаружены в разных частях станции.

На Международной космической станции (МКС) нашлись микробы, ранее неизвестные ученым и науке. Об этом стало известно из исследования в научном журнале Frontiers in Microbiology.

В разных местах на станции были найдены четыре штамма бактерий – их нашли на панели исследовательской станции, куполе, обеденном столе и в HEPA-фильтре, который был отправлен на Землю в 2011 году. Бактерии обнаружили специалисты из США и Индии, которые работают с МКС на Земле. Большинство штаммов выделили ещё в 2015-2016 годах: организмы безвредны, принадлежат к семейству бактерий, обитающих в почве и пресной воде.

Российский космонавт Сергей Корсаков станет первым российским космонавтом на американском корабле Crew Dragon. На нём он отправится на МКС. Об этом сообщает глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов. По его словам, полёты будут выполняться смешанными составами экипажей.

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