На Луначарского под колеса авто попала бабушка

Женщину сбили на пешеходном переходе.

В Калининском районе Санкт-Петербурга днем 18 марта сбили пенсионерку. Как сообщают очевидцы, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

ДТП произошло на пересечении проспекта Луначарского и улицы Есенина сегодня днем. На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи. Как рассказали пользователи соцсетей, петербурженка получила небольшие травмы. Ее погрузили на носилки и отвезли в больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося. Ранее Piter.tv сообщал, что пострадавших в ДТП на КАДе доставили в больницу на вертолете.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург