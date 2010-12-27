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На Луначарского под колеса авто попала бабушка
Сегодня, 16:26
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nadiputintseva
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На Луначарского под колеса авто попала бабушка

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Женщину сбили на пешеходном переходе.

В Калининском районе Санкт-Петербурга днем 18 марта сбили пенсионерку. Как сообщают очевидцы, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

ДТП произошло на пересечении проспекта Луначарского и улицы Есенина сегодня днем. На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи. Как рассказали пользователи соцсетей, петербурженка получила небольшие травмы. Ее погрузили на носилки и отвезли в больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося. Ранее  Piter.tv сообщал, что пострадавших в ДТП на КАДе доставили в больницу на вертолете

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дтп , новости спб , происшествия , происшествия спб , сбили человека
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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