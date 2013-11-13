На Ломаной улице каменная столешница упала на ребенка

У пострадавшей диагностировали разрыв печени.

В Московском районе на фабрике по производству изделий из натуральной кожи произошел несчастный случай с участием ребенка. На 5-летнюю девочку упала каменная столешница. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

Инцидент случился накануне, 15 июля. Карета скорой помощи доставила малышку в больницу с Ломаной улицы, 15. У пациентки диагностировали разрыв печени второй степени и травму живота.

По предварительным данным, девочка находилась на производстве вместе с мамой. Она облокотилась на столешницу, а та упала на нее. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv