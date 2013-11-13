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На Ломаной улице каменная столешница упала на ребенка
Сегодня, 10:07
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На Ломаной улице каменная столешница упала на ребенка

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У пострадавшей диагностировали разрыв печени.

В Московском районе на фабрике по производству изделий из натуральной кожи произошел несчастный случай с участием ребенка. На 5-летнюю девочку упала каменная столешница. Об этом сообщили на портале "Невские Новости". 

Инцидент случился накануне, 15 июля. Карета скорой помощи доставила малышку в больницу с Ломаной улицы, 15. У пациентки диагностировали разрыв печени второй степени и травму живота.

По предварительным данным, девочка находилась на производстве вместе с мамой. Она облокотилась на столешницу, а та упала на нее. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv: на Ропшинском шоссе горела "двушка".

Фото: Piter.tv

Теги: каменная столешница упала на девочку, ломанная улица, несчастный случай, полиция, разрыв печени, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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