В Адмиралтейском районе полыхали гаражи

Информация о пострадавших не поступала.

В ночь на 8 ноября в Адмиралтейском районе вспыхнули гаражи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел у дома 6 по Лоцманской улице. Сообщение о пожаре поступило в 23:39, а в 00:14 пожар уже ликвидировали. Спасти гараж не удалось, цельнометаллическом гараже обгорела обстановка на площади 3 кв. метра.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы сообщали о том, что электропоезд "Ласточка" из Петрозаводска остановился в лесу на 2 часа.

Фото:pixabay