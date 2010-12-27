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В Адмиралтейском районе полыхали гаражи
Сегодня, 9:15
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IRINA_CHALKINA

В Адмиралтейском районе полыхали гаражи

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Информация о пострадавших не поступала.

В ночь на 8 ноября в Адмиралтейском районе вспыхнули гаражи.  Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент произошел у дома 6 по Лоцманской улице. Сообщение о пожаре поступило в 23:39, а в 00:14 пожар уже ликвидировали. Спасти гараж не удалось,  цельнометаллическом гараже обгорела обстановка на площади 3 кв. метра. 

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы сообщали о том, что электропоезд "Ласточка" из Петрозаводска остановился в лесу на 2 часа.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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