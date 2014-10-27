На Лиговском в ДТП с автобусом пострадали два человека

Во второй половине дня 19 сентября в центре Петербурга произошло ДТП с участием автобуса и двух легковушек. В результате травмы получили пассажир общественного транспорта и водитель одной из машин.

Во вторник, 19 сентября, во второй половине дня в центре Северной столицы произошло ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей. "Волгобас" 26-го маршрута не смог разъехаться с Honda, а затем уже автомобили зацепили проезжающий KIA. Столкновение произошло около дома 125 на Лиговском проспекте.

Как сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в результате столкновения пострадали две женщины. Легкие травмы получила пассажирка автобуса. Травмы средней степени тяжести у водителя одной из легковушек.

Специалисты продолжают выяснят подробности аварии. Из-за столкновения на Лиговском встало движение общественного транспорта. Автомобилям также трудно проехать.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург