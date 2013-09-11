На Ленинском такси влетело в столб. Пострадали две женщины

Одной из пострадавших 44 года, другой - 24, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В четверг, 30 декабря, на Ленинском проспекте у дома 104 такси врезалось в столб. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, в аварии пострадали две пассажирки. По данным "Фонтанки" со ссылкой на пресс-службу МВД по Петербургу, одной из пострадавших 44 года, другой - 24, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мужчина спустился с балкона по водосточной трубе, спасаясь от пожара в "коммуналке" на Стачек. Автор видео рассказал, что он и очевидцы взяли в ресторане, который находится под горящей квартирой, большой резиновый коврик и расстелили его на асфальте.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Кирилл Петровский