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На Ленинском такси влетело в столб. Пострадали две женщины
Вчера, 23:21
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На Ленинском такси влетело в столб. Пострадали две женщины

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Одной из пострадавших 44 года, другой - 24, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

В четверг, 30 декабря, на Ленинском проспекте у дома 104 такси врезалось в столб. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. 

По предварительной информации, в аварии пострадали две пассажирки. По данным "Фонтанки" со ссылкой на пресс-службу МВД по Петербургу, одной из пострадавших 44 года, другой - 24, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

Ранее мужчина спустился с балкона по водосточной трубе, спасаясь от пожара в "коммуналке" на Стачек. Автор видео рассказал, что он и очевидцы взяли в ресторане, который находится под горящей квартирой, большой резиновый коврик и расстелили его на асфальте.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Кирилл Петровский

Теги: авария, ленинский проспект, пострадавшие, столб, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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