Мужчина спустился с балкона по водосточной трубе, спасаясь от пожара в "коммуналке" на Стачек

Автор видео рассказал, что он и очевидцы взяли в ресторане, который находится под горящей квартирой, большой резиновый коврик и расстелили его на асфальте.

В четверг вечером, 30 декабря, мужчина спустился по водосточной трубе с балкона квартиры, где полыхал огонь. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам автора видео, мужчина находился на балконе и не мог покинуть квартиру. Автор видео рассказал, что он и очевидцы взяли в ресторане, который находится под горящей квартирой, большой резиновый коврик и расстелили его на асфальте. Погорелец спустился по трубе вниз и спрыгнул на ковер. С ним все в порядке.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 19:55. Возгорание произошло на проспекте Стачек в доме 46 в одной из коммунальных трехкомнатных квартир. Там обгорела обстановка на площади 25 квадратных метров. На борьбу с огнем отправились 17 пожарных и 4 спецмашины. В 20:09 открытый огонь ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее появилось видео, как на Комендантском проспекте на дороге полыхает "Шевроле".

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