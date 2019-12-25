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На Ленинском проспекте сотрудники Росгвардии помогли потерявшему сознание петербуржцу
Сегодня, 13:19
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На Ленинском проспекте сотрудники Росгвардии помогли потерявшему сознание петербуржцу

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Пострадавший объяснил, что ему стало плохо из-за жары.

Сотрудники Росгвардии помогли петербуржцу, который упал в обморок из-за зноя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители заметили лежащего на асфальте горожанина на Ленинском проспекте, 52. Они вызвали медиков и решили оказать пострадавшему доврачебную помощь. Когда местный житель пришел в себя, он объяснил полицейским, что ему стало плохо из-за 30-градусной жары. 

Ранее на Piter.tv: петербуржцы пожаловались на плохой урожай грибов, причиной которого стала засуха.

Фото: Piter.tv

Теги: жара, ленинский проспект, полиция, помогли прохожему, потерял сознание, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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