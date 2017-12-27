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Видео: На Ленинском проспекте из окна выпал человек

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Вечером 8 января на Ленинском проспекте из окна выпал человек

Вечером 8 января на Ленинском проспекте, 55/1 из окна выпал человек, сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

На место происшествия уже прибыли специальные службы. На данный момент неизвестно, получил травмы пострадавший или нет.

"Вместе с прохожей девушкой вызывали полицию, когда они приехали, вышел пьяный мужик, сказал что женщина его, и что живут на 10 этаже", - сообщает очевидец Филипп Волков.

Можно отметить, что за первую неделю января в Петербурге пострадало 5 человек, после падения из окон.

Фото и видео: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: ленинский проспект , происшествие , спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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