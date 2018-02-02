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Вчера, 19:50
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На Ленинском проспекте автомобиль сбил ребёнка

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В Московском районе в ДТП пострадал ребёнок.

Вечером 2 февраля на перекрёстке Ленинского пр. и Кубинской ул. сбили ребёнка, сообщают очевидцы.

"Угол Ленинского проспекта и Кубинской. Сбили ребёнка лет 10", - пишут очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали ребёнка, состояние неизвестно.

"Сбили очень резко.Скорость у машины, которая сбила была большая. Стоял в пробке на Ленинском, услышал удар какой-то, хруст и гудок. Потом видно было, что лежит чеоловек, перед ним пакет. Сразу подбежали люди, стали вызывать скорую. Водитель либо летел на догорающий зеленый, либо на свежий, но на момент дтп другие машины еще не ехали", - пишет очевидец Григорий.

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

 
Теги: авария , авто дтп ребенок , дтп , кубинская улица , ленинский проспект , московский район
Категории: Лента новостей ДТП Новости СПб

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