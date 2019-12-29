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На "Ленфильме" установят барельеф актеру Алексею Смирнову
Вчера, 23:00
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nadezhda_sib

На "Ленфильме" установят барельеф актеру Алексею Смирнову

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Конкурс объявили в честь столетия со дня рождения артиста.

На "Ленфильме" собираются установить барельеф заслуженному артисту РСФСР Алексею Смирнову. Российское военно-историческое общество объявило открытый международный творческий конкурс на создание проекта. Об этом сообщила пресс-служба РВИО. 

Конкурс приурочен к столетию со дня рождения артиста и участника Великой Отечественной войны. Принять участие могут граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, их объединения, а также творческие коллективы, в которые входят дизайнеры, скульпторы, архитекторы и художники, у которых есть опыт в этой сфере. 

Подать заявку на участие можно до 1 апреля. Победитель будет выбран до 1 июля 2020 года. 

Актер получил широкую известность после роли тунеядца Феди в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

Фото: стоп-кадр Мосфильм

Теги: алексей смирнов, барельеф, ленфильм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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