На Ладожском направлении задержались два поезда и восемь электричек

Сейчас специалисты делают все, чтобы сократить время задержки поездов в пути.

В среду, 23 ноября, на Ладожском направлении в движении поездов произошел сбой, с задержкой ходили и электрички. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Так, поезд № 077 из Воркуты в Петербург приехал позднее на 38 минут. Скоростной поезд "Ласточка", следующий до Петрозаводска, прибыл позднее на час и три минуты. Изменилось расписание восьми пригородных поездов – в среднем от девяти минут до часа.

Сейчас специалисты делают все, чтобы сократить время задержки поездов в пути.

Фото: Piter.tv