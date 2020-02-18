Преступник нанес травмы представителю закона.

На Кубани задержали мужчину, подозреваемого в избиении полицейского, который якобы в нетрезвом состоянии управлял служебным автомобилем. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за причинение среднего по тяжести вреда здоровью. Личность мужчину установлена.

Сотрудниками краснодарской полиции установлена личность мужчины, возможно, причастного к инциденту, он задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. пресс-служба МВД по региону

Напомним, что утром 13 июля по социальным сетям распространилась видеозапись, на котором лицом вниз на асфальте лежал мужчина. Его называли "майором" и "оперуполномоченным", а также стали демонстрировалось служебное удостоверение и машина. Сидячему "полицейскому" злоумышленник в кадре давал оплеухи. При этом мужчина произносил фразу: "Бэтмен бухой за рулем". По результатам медицинской экспертизы было установлено, что в момент нападения сотрудник МВД был трезв. Пострадавший полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой руки, ссадину на голове, ушиб головного мозга и позвоночника.

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Видео: Telegram / Не ТВ