11 случаев COVID-19 зафиксировано в Сочи.

На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в администрации региона.

11 случаев COVID-19 зафиксировано в Сочи, три – в Краснодаре, четыре – в Геленджике, два – в Анапе. По информации Роспотребнадзора, вирус подтвержден у двух несовершеннолетних 5 и 17 лет, в Геленджике одному из пациентов 16 лет. Самому старшему из заражённых коронавирусной инфекцией — 72 года.

Всего в Краснодарском крае COVID-19 больны 105 человек. 15 из них уже выздоровели и выписаны. Четыре человека - в тяжелом состоянии, 22 находятся в состоянии средней тяжести. 11 чувствуют себя удовлетворительно и отказались от госпитализации. Они лечатся дома.

Сейчас устанавливаются все контактировавшие с заболевшими. В администрации отмечают, что все приехавшие из других стран находятся на двухнедельной самоизоляции.

Ранее на Кубани подтвердили коронавирус у 24 человек. При этом на Кубани могут снять ограничения на передвижение внутри городов. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, такое решение может быть принято, если в регионе сохранится стабильная эпидемиологическая обстановка.