Кондратьев поблагодарил жителей Краснодарского края за терпение и призвал отнестись к вынужденным мерам с пониманием.

На Кубани могут снять ограничения на передвижение внутри городов. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, такое решение может быть принято, если в регионе сохранится стабильная эпидемиологическая обстановка.

С 31 марта на Кубани действуют жёсткие меры самоизоляции — как и в большинстве регионов страны. Однако с 12 апреля жителям региона разрешат свободно передвигаться внутри муниципалитетов. При этом запрет на движение между муниципальными образованиями будет сохранен.

После Кондратьев поблагодарил жителей Краснодарского края за терпение и призвал отнестись к вынужденным мерам с пониманием.

Ранее мы рассказывали, что на Кубани продлили режим карантина до 12 апреля.