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На Кубани карантин продлили до 12 мая
Сегодня, 14:11
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matveyvn

На Кубани карантин продлили до 12 мая

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Ужесточительных мер не будет.

На Кубани карантин продлили до 12 мая. Решение принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. О нём сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Губернатор заявил, что если граждане будут нарушать самоизоляцию, то эпидемия коронавируса приобретёт большие масштабы. Поэтому, считает он, карантин нужно продлить.

Проблем много, но другого пути у нас нет.

Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края

По его словам, ужесточительных мер не будет — карантин будет проходить в прежнем режиме.

Ранее на Кубани скончался врач-реаниматолог с коронавирусом COVID-19.

Теги: карантин, коронавирус, кубань
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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