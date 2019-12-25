Ужесточительных мер не будет.

На Кубани карантин продлили до 12 мая. Решение принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. О нём сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Губернатор заявил, что если граждане будут нарушать самоизоляцию, то эпидемия коронавируса приобретёт большие масштабы. Поэтому, считает он, карантин нужно продлить.

Проблем много, но другого пути у нас нет. Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края

По его словам, ужесточительных мер не будет — карантин будет проходить в прежнем режиме.

Ранее на Кубани скончался врач-реаниматолог с коронавирусом COVID-19.