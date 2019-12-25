На Кубани скончался врач-реаниматолог с коронавирусом COVID-19

В Краснодарском крае скончался 54-летний врач реаниматолог, который спасал больных с коронавирусом.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевой администрации Лабинского района Краснодарского края сообщает, что в краевой больнице скончался врач реаниматолог с подтвержденным анализом на коронавирус. Из Лабинского района он был госпитализирован в местную ЦРБ 6 апреля с диагнозом "двусторонняя полисегментарная пневмония". Несмотря на все усилия коллег, врача спасти не удалось.
Известно, что этот врач лечил больных с коронавирусом.
Сегодня ранее: Названы регионы с летальными случаями пациентов с коронавирусом на 23 апреля.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )