На Кубани скончался врач-реаниматолог с коронавирусом COVID-19

Он лечил пациентов инфицированных COVID-19 в Лабинской больнице.

В Краснодарском крае скончался 54-летний врач реаниматолог, который спасал больных с коронавирусом.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевой администрации Лабинского района Краснодарского края сообщает, что в краевой больнице скончался врач реаниматолог с подтвержденным анализом на коронавирус. Из Лабинского района он был госпитализирован в местную ЦРБ 6 апреля с диагнозом "двусторонняя полисегментарная пневмония". Несмотря на все усилия коллег, врача спасти не удалось.

Известно, что этот врач лечил больных с коронавирусом.

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Фото: Piter.TV