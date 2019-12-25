Названы регионы с летальными случаями пациентов с коронавирусом

В России за сутки скончались 42 пациентов с коронавирусной инфекцией в 10 регионах.
Москва – 27
Санкт-Петербург – 3
Краснодарский край – 3
Красноярский край – 3
Брянская область – 1
Нижегородская область – 1
Пермский край – 1
Республика Ингушетия – 1
Тульская область – 1
Ярославская область – 1
С начала эпидемии в России скончались 555 человек с коронавирусной инфекцией. У большинства пациентов имелись хронические заболевания.
Ранее: статистика коронавируса в России на 23 апреля
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )