Названы регионы с летальными случаями пациентов с коронавирусом

За весь период с начала эпидемии скончались 555 человек с коронавирусной инфекцией.

В России за сутки скончались 42 пациентов с коронавирусной инфекцией в 10 регионах. Москва – 27

Санкт-Петербург – 3

Краснодарский край – 3

Красноярский край – 3

Брянская область – 1

Нижегородская область – 1

Пермский край – 1

Республика Ингушетия – 1

Тульская область – 1

Ярославская область – 1 С начала эпидемии в России скончались 555 человек с коронавирусной инфекцией. У большинства пациентов имелись хронические заболевания. Ранее: статистика коронавируса в России на 23 апреля Фото: Piter.TV