На Кронверкском проспекте мотоциклист упал с байка

Сообщается, что мужчине требовалась скорая помощь.

Как стало известно Piter.TV, вечером в воскресенье, 31 мая, на Кронверкском проспекте, 38, произошло ДТП.

На кадрах, которые попали в редакцию, видно, что байкер едет по свободной и прямой дороге, однако теряет управление и падает. Его мотоцикл скользит по асфальту еще несколько метров. Несмотря на то, что, судя по видео, мужчина цел, сообщается, что ему потребовалась скорая помощь. Достоверной информации, в каком состоянии сейчас находися мотоциклист, нет. Также неизвестна причина аварии.

Ранее мы писали, что на перекрестке Доблести и Казакова машина перевернулась на крышу.

Видео: Piter.TV