На Крымском мосту уложены первые рельсы

Опубликованы кадры укладки первых рельсов железнодорожной части Крымского моста.

Сегодня, 25 июля, началась укладка первых рельсов на железнодорожную часть Крымского моста.

Строители Крымского моста приступили к созданию верхнего строения пути железнодорожной части Крымского моста: над Керченским проливом создается бесстыковой (бархатный) путь. Поезда по такой дороге в Крым пойдут плавно и почти бесшумно. Строительство железной дороги будет идти в одном направлении и последовательно, такова технология укладки железнодорожного полотна. Строительство будет вестись от Тамани к Керчи.

Крымский мост рассчитан на движение поездов массой 7100 тонн. Скорости движения проектом предусмотрены: пассажирским поездам – 120 км/ч, грузовым составам – 80 км/ч. сайт Крымский мост

В общей сложности строителям - железнодорожникам предстоит уложить 38 километров железнодорожного полотна.

Фото и видео: Крымский мост