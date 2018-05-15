На Южной дороге построят станцию водных видов спорта

Петербуржцы смогут заниматься двумя новыми видами спорта - виндсерфингом и кайтсерфингом.

На Крестовском острове откроют центр водных видов спорта. На строительство проекта выделено более 24 тысяч квадратных метров городской территории. Станция появится на Южной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Смольного

Чиновники отмечают, что на создание объекта уйдет около 500 миллионов рублей. Подрядчика обяжут установить на участке не только спортивные сооружения, но и монументальный флагшток в 105 метров в высоту. Внутри помещений спортсмены получат возможность заниматься такими видами как виндсерфинг и кайтсерфинг.

Станция появится в Петербурге спустя 36 месяцев после начала работ. Также рабочие благоустроят прилегающую территорию. Там создадут пешеходную зону для прогулок, обеспечат уличное освещение, а также скамейки, фонтаны, урны, детские игровые комплексы и беседки.

Ранее Piter.tv писал о том, что парашютистки ЗВО совершили 8-тысячный прыжок 8 марта.

Фото: Piter.tv