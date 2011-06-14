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На Красносельском шоссе хулиган открыл стрельбу по детской площадке
Сегодня, 12:47
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На Красносельском шоссе хулиган открыл стрельбу по детской площадке

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Подозреваемым оказался 29-летний петербуржец.

Сотрудники полиции задержали горожанина, который устроил стрельбу на детской площадке. Инцидент произошел у дома 56 по Красносельскому шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе  ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские задержали дебошира. Им оказался 29-летний петербуржец. У злоумышленника изъяли  пневматический пистолет.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. На него составили протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: на Суздальском проспекте рабочие уронили трубу на гаражи.

Фото: Piter.tv

Теги: полиция, стрельба на детской площадке, хулиган
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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