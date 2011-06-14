На Красносельском шоссе хулиган открыл стрельбу по детской площадке

Подозреваемым оказался 29-летний петербуржец.

Сотрудники полиции задержали горожанина, который устроил стрельбу на детской площадке. Инцидент произошел у дома 56 по Красносельскому шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские задержали дебошира. Им оказался 29-летний петербуржец. У злоумышленника изъяли пневматический пистолет.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. На него составили протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv