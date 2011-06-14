На Суздальском проспекте рабочие уронили трубу на гаражи

Свидетели случившегося сделали фото, на которых видны последствия падения трубы.

На Суздальском проспекте накануне, 16 октября, специалисты ГУП ТЭК СПб меняли трубы в гаражах. Одна из них упала на постройки. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

При выполнении работ трубу уронили прямо на гаражи. Очевидец

Свидетели случившегося сделали фото, на которых видны последствия падения трубы. Судя по снимкам, гаражи серьезно повредились.

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Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург