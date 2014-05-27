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На Костюшко к больнице подбросили человеческую мумию
Сегодня, 19:21
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На Костюшко к больнице подбросили человеческую мумию

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Сейчас мумию отправили в морг для проведения экспертизы.

Накануне, 6 июля, в Московском районе Петербурга обнаружили человеческую мумию. Тело нашли около 11:00 утра у подвала одной из городских больниц, передают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сейчас мумию отправили в морг для проведения экспертизы. На месте инцидента не установлена система видеонаблюдения. Сотрудники полиции выясняют откуда Откуда взялось полуразложившееся тело у стационара, а также личность умершего.

Ранее мы писали, что петербургский суд запретил фильм диггеров об исследовании подземки. Его подготовила команда диггеров Seen and Heard.

Фото: Piter.tv
 

Теги: больница, мумия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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