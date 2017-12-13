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На Космонавтов подростки-зацеперы проехались на троллейбусе

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В Московском районе школьники-зацеперы выбрали опасный способ проезда на троллейбусе.

Вечером 11 февраля в Московском районе водители обнаружили двух подростков-зацеперов. Школьники решили не платить за проезд на общественном транспорте, а просто проехать на его корпусе. Канал Piter.TV публикует эксклюзивное видео с места ЧП.
 
Сообщается, что опасный инцидент произошел около шести часов вечера по проспекту Космонавтов. Двое мальчиков зацепились за троллейбус №45 и проехали так несколько остановок. Свидетели отметили, что на этот раз все обошлось без травм и несчастных случаев. На видео попал и тот момент, когда мальчики спрыгнулся с троллейбуса. Они просто соскочили на дорогу, когда транспортное средство замедлило свой ход.
 
Напомним, что “зацеперство” может привести к летальному исходу. За данное правонарушение предусмотрено административное наказание.
 
Видео: Piter.tv
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Теги: зацеперы , московский район , опасность , подростки , проспект космонавтов , троллейбус
Категории: Происшествия Новости СПб Картина дня

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