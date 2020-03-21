На Кораблестроителей загорелся трактор

Причины возгорания на данный момент неизвестны.

В субботу, 21 марта, жители города заметили на улице Кораблестроителей горящий трактор. Об этом стало известно из группы "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

В комментариях предполагают, что причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета, но так ли это в действительности неизвестно. Также пользователи шутят, что "можно бесконечно смотреть на три вещи: как течет вода, как работают другие люди и как горит не твой трактор".

Ранее мы писали, что девушка подожгла машину бывшего парня на проспекте Стачек.

Видео: vk.com/unreleased_dtp