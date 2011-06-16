В Петербурге перед пешеходными переходами появятся "берлинские подушки"

Это разновидность лежачего полицейского, которая отличается от него большими размерами.

На петербургских дорогах установят "берлинские подушки". Это разновидность лежачего полицейского, которая отличается от него большими размерами. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры

"Берлинские подушки" поставят в местах, где нет светофоров, но есть пешеходные переходы. Искусственные неровности появятся на площади Труда, Конногвардейском бульваре, Конногвардейском переулке и Почтамтском переулке.

Ранее мы писали, что на дороге рядом с "мостом глупости" установят "лежачего полицейского".

Фото: Википедия