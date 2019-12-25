На Кондратьевском проспекте горела квартира-студия

Информация о пострадавших не поступала.

Во вторник, 21 декабря, в Калининском районе Петербурга загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 21:12. На Кондратьевском проспекте в доме 64 вспыхнул пожар в квартире-студии. Загорелась обстановка на площади 1 квадратный метр. В 22:23 9 пожарных и две спецмашины ликвидировали огонь.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее завод металлоизделий "Звезда" тушили 22 пожарных.

Фото: Piter.tv

