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На Кондратьевском проспекте горела квартира-студия
Сегодня, 22:51
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На Кондратьевском проспекте горела квартира-студия

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Информация о пострадавших не поступала. 

Во вторник, 21 декабря, в Калининском районе Петербурга загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу. 

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 21:12. На Кондратьевском проспекте в доме 64 вспыхнул пожар в квартире-студии. Загорелась обстановка на площади 1 квадратный метр. В 22:23 9 пожарных и две спецмашины ликвидировали огонь.

Информация о пострадавших не поступала. 

Ранее завод металлоизделий "Звезда" тушили 22 пожарных.

Фото: Piter.tv
 

Теги: квартира студия, кондратьевский проспект, огонь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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