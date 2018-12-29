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На улице Комсомола внедорожник развернуло поперек дороги

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На месте аварии начинает собираться большая пробка.

Утро в Петербурге начинается с очередных ДТП. Так на улице Комсомола из-за аварии с утра во вторник начинает собираться большая пробка. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы. 

У 7 дома по улице Комсомола утром 22 января произошло дорожно-транспортное происшествие, одним из участников стал внедорожник. Он стоит поперек дороги с разбитым передом. Второго участника аварии очевидцы не приметили. Рядом с разбитым автомобилем стоит его хозяин, очевидно, ждет сотрудников ГИБДД. На данном участке дороге начинает собираться большая пробка. 

Ранее на Piter.TV: На Чернореченском мосту такси врезалось в джип.
Фото и видео: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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