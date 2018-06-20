ДТП с участием трамвая и грузовика стало причиной пробки на улице Комсомола

Утром 19 апреля в Калининском районе Петербурга произошла авария с участием трамвая и грузовика. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.
На записи видно, что притертые друг к другу транспортные средства заняли две полосы движения. Это ДТП стало причиной пробки, которая тянется с улицы Комсомола до Финляндского вокзала включительно.
Согласно сервису "Яндекс. Пробки" дорога на этом участке дороги окрашена сейчас в красный цвет. Скорость движения автомобилей составляет не более 5 км/ч.
Ранее мы писали, что иномарка вылетела на встречку на Копорском шоссе.
Видео: Piter.TV
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