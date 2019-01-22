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Джип вылетел с моста на железнодорожные пути в Приозерском районе
Сегодня, 15:14
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Джип вылетел с моста на железнодорожные пути в Приозерском районе

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Внедорожник пробил ограждение путепровода на на перегоне Кузнечное - Хийтола.

В ночь с 30 июня на 1 июля на дороге Березово-Кузнечное произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Land Cruiser, в салоне которого находились несколько человек. Внедорожник, двигавшийся на большой скорости, пробил ограждение моста и рухнул на железнодорожное полотно перегона Кузнечное - Хийтола.

Водитель и пассажиры автомобиля были госпитализированы; машина убрана с путей поисково-спасательным отрядом Приозерска. По данным агентства ТАСС, железнодорожные пути не были повреждены, и на движении поездов инцидент не сказался. Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в Приозерске легковая машина столкнулась с поездом.

Фото: ПСО Приозерска

 

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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