На Комендантском проспекте тракторист врезался в иномарки из-за инсульта

В Приморском районе тракторист столкнулся с автомобилями из-за неожиданного сердечного приступа.

Вечером 7 декабря в Приморском районе произошло серьезное ДТП. Инициатором аварии стал водитель трактора. Мужчина потерял управление и въехал в движущиеся автомобили.

Инцидент произошел на пересечении улицы Долгоозерной и Комендантского проспекта. Как стало известно, петербуржец, который управлял трактором, получил неожиданный инсульт, в результате которого не смог рулить транспортным средством. Сообщается, что пассажиры легковых автомобилей и владельцы машин не получили серьезных травм.

На месте происшествия работали врачи скорой помощи. Пострадавшего тракториста госпитализировали. Сведений о состоянии мужчины нет.