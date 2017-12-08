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На Комендантском проспекте тракторист врезался в иномарки из-за инсульта

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В Приморском районе тракторист столкнулся с автомобилями из-за неожиданного сердечного приступа.

Вечером 7 декабря в Приморском районе произошло серьезное ДТП. Инициатором аварии стал водитель трактора. Мужчина потерял управление и въехал в движущиеся автомобили.
 
Инцидент произошел на пересечении улицы Долгоозерной и Комендантского проспекта. Как стало известно, петербуржец, который управлял трактором, получил неожиданный инсульт, в результате которого не смог рулить транспортным средством. Сообщается, что пассажиры легковых автомобилей и владельцы машин не получили серьезных травм. 
 
На месте происшествия работали врачи скорой помощи. Пострадавшего тракториста госпитализировали. Сведений о состоянии мужчины нет.
Теги: авария , дтп , комендантский проспект
Категории: ДТП Новости СПб

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