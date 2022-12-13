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На Комендантском проспекте девочка попала под машину
Сегодня, 17:42
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На Комендантском проспекте девочка попала под машину

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Пострадавшей понадобилась помощь медиков. Ребенка доставили в больницу.

Сегодня вечером, 24 февраля, девочка угодила под машину в Приморском районе. Инцидент произошел на Комендантском проспекте  около дома № 67. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Коменда".

Пострадавшей понадобилась помощь медиков. Ребенка доставили в больницу.

 Только что сбили девочку во дворе на Комендантском проспекте, 67. Ребёнка увезли на скорой.

Очевидец

Подробности случившегося уточняются. Информации о состоянии девочки пока нет.

Ранее на Piter.tv: четырехлетний мальчик впал в кому после катания на горке около Ледового дворца.

Фото: Piter.tv

Теги: дорожная авария, комендантский проспект, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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