На Комендантском проспекте девочка попала под машину

Сегодня вечером, 24 февраля, девочка угодила под машину в Приморском районе. Инцидент произошел на Комендантском проспекте около дома № 67. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Коменда".
Пострадавшей понадобилась помощь медиков. Ребенка доставили в больницу.
Только что сбили девочку во дворе на Комендантском проспекте, 67. Ребёнка увезли на скорой.
Очевидец
Подробности случившегося уточняются. Информации о состоянии девочки пока нет.
Ранее на Piter.tv: четырехлетний мальчик впал в кому после катания на горке около Ледового дворца.
Фото: Piter.tv
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