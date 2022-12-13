На Комендантском проспекте девочка попала под машину

Пострадавшей понадобилась помощь медиков. Ребенка доставили в больницу.

Сегодня вечером, 24 февраля, девочка угодила под машину в Приморском районе. Инцидент произошел на Комендантском проспекте около дома № 67. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Коменда".

Пострадавшей понадобилась помощь медиков. Ребенка доставили в больницу.

Только что сбили девочку во дворе на Комендантском проспекте, 67. Ребёнка увезли на скорой. Очевидец

Подробности случившегося уточняются. Информации о состоянии девочки пока нет.

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Фото: Piter.tv