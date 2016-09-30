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Музыкант из Украины найден мертвым на газоне в Приморском районе
Сегодня, 9:38
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lesjasap
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Музыкант из Украины найден мертвым на газоне в Приморском районе

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Тело мертвого мужчины обнаружили под окнами дома.

Уроженец Украины мертвым обнаружен на газоне в Приморском районе. Инцидент произошел в полдень 29 октября. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти мужчины. На теле жертвы выявлены травмы, характерные для падения с большой высоты.
 
Как стало известно, погибший приехал в Петербург чуть больше двух недель назад. Он проживал в квартире по адресу Коломяжский проспект,15, которую снял за сутки до трагедии. Оперативники выяснили, что мужчина занимался карьерой музыканта, писал и исполнял песни собственного сочинения.
Теги: коломяжский проспект
Категории: Новости СПб

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