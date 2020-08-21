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На Кипре произошли два взрыва

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Ночью в городе Пафос произошли два взрыва в автомобилях.

На Кипре произошли два взрыва. Об этом сообщили правоохранительные органы. Они отметили, что инциденты зафиксированы в ночь на 21 августа в городе Пафос. Сначала около трех часов утра был взорван автомобиль. Владельцем транспортного средства является 31-летняя женщина. Спустя несколько минут аналогичный эпизод произошел с машиной, припаркованной в одном из дворов. Автомобиль принадлежит 28-летнему местному жителю.

В полиции отметили, что взрывы нанесли значительный ущерб транспортным средствам. При этом о пострадавшим сообщений не поступало. Расследованием двух эпизодов занимается криминальный отдел полиции в административном округе Пафос.

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Теги: взрыв, кипр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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