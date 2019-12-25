Подозреваемый будет экстрадирован в Россию.

На Кипре арестовали мужчину, разыскиваемого российскими властями. Об этом сообщили правоохранительные органы острова Пафос. По информации от иностранных представителей, под стражей находится 51-летний мужчина. В его отношении выдан ордер по делу о незаконном хранении драгоценных металлов и драгоценных камней или жемчуга, незаконной перевозке драгкамней, а также хранении запрещенных веществ в больших количествах.

Российские власти выдали ордер на арест 51-летнего мужчины. Преступления предположительно были совершены в период с 2005 по 2010 год в России. пресс-служба полиции Кипра

Известно, что подозреваемый российскими властями прибыл на территорию островного государства вечером 13 мая. Во время паспортного контроля в аэропорту Пафоса сотрудники пограничной службы обнаружили, что пассажир разыскивается в России. В отношении мужчины будет инициирована процедура экстрадиции российским властям.

КГБ Белоруссии инициировал вопрос об экстрадиции обвиняемых по делу о госперевороте.

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