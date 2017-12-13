На Камышовой улице подрались двое водителей

В Приморском районе водители не поделили дорогу и решили выяснить кто прав при помощи грубой силы.

В Сети появилось видео дорожного конфликта в Приморском районе. Днем 19 февраля двое водителей не поделили проезжую часть. Первый автомобилист пытался обогнать небольшую пробку, но ему наперерез из двора выехала иномарка “Матиз”.

Мужчины накинулись друг на друга прямо посреди дороги. Их не остановили “летящие” по встречной полосе автомобили. Петербуржцев не смутило и то, что они своим поведением создают опасную ситуацию для других участников движения.

Пользователь, который опубликовал видео в социальной сети, рассказал, что инцидент произошел около дома под номером 22 корпус 1 на Камышовой улице. Сведений о том, получили ли шоферы серьезные травмы после потасовки, нет.

Видео и фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб